Wo befinden sich die schönsten, faszinierendsten Plätze in den sechs Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Lingenfeld? Noch bis Dienstag können Bürger ihre Lieblingsorte nennen und dabei sogar Geld gewinnen.

Bei dem Wettbewerb handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion des Tourismus- und Bürgervereins der VG Lingenfeld. Gesucht werden „die sehenswertesten Bereiche“ in den einzelnen Gemeinden. An solchen „sagenhaften Orten, die möglicherweise viele noch nicht kennen oder noch nicht bewusst wahrgenommen haben“, sollen sogenannte Naturkinos eingerichtet werden: Dort werden künftig also Sitzgelegenheiten installiert, damit „Einheimische und auch Gäste unsere Landschaft in ihren vielen Facetten das ganze Jahr hindurch erleben und genießen können“.

Die Idee dazu hatte eigenen Angaben zufolge Erwin Leuthner, der Vorsitzende des Bürgervereins. Bei einer Alpenüberquerung vom Tegernsee nach Sterzing stieß er immer wieder auf Bilderrahmen, „Passagen, wo man sich ein paar Minuten aufhalten, die Natur genießen konnte“. Leuthner war davon begeistert: „Da kommt man runter. Das macht richtig Spaß, ist eine super Geschichte“, sagt er auch hinsichtlich der Blickwinkel-Veränderung. An solchen Stellen traf er oft auch Gleichgesinnte an: „Man spricht miteinander, tauscht sich aus.“ Sein Vorschlag, solche besonderen Stellen auch in der VG Lingenfeld zu finden, fiel bei Frank Leibeck, dem Vorsitzenden des Tourismusvereins, auf fruchtbaren Boden.

Bei einer Feierstunde sollen dann die von einer Jury ausgewählten Orte vorgestellt und je Gemeinde fünf Preise vergeben werden. Als Hauptpreis winken jeweils 100 Euro. Vorschläge, die kurz beschrieben werden sollen, können noch bis Dienstag, 30. April, bei Markus Soltmann-Deck im Rathaus der VG Lingenfeld (Zimmer 102) eingereicht werden – auch telefonisch (06344 509133) oder per E-Mail: markus.soltmann-deck@vg-lingenfeld.de.