Im Haardter Weinlehrpfad, den Mitglieder des Ortsbeirats erst am vergangenen Wochenende neu bepflanzt hatten, seien Anfang der Woche 20 der neu gesetzten Pflanzstäbe gestohlen worden, teilte Jan Klohr (CDU) in einer Videositzung des Ortsbeirats am Mittwoch mit. Es sei „sehr, sehr traurig“, dass so auf ehrenamtliches Engagement reagiert werde, kommentiert Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) den Vorfall.