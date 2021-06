Corona-Lockerungen: Bald wieder Weinfeste

Am Dienstag hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer weitere Erleichterungen für Rheinland-Pfalz bei den Corona-Regeln bekanntgeben – auch Weinfeste sollen bald wieder möglich sein.

Für die Gastronomie und Dienstleistungen gelten folgende Lockerungen

Erneut schwere Unwetter in Teilen der Pfalz

In Teilen der Pfalz gab es am Dienstag erneut starke Gewitter mit Starkregen.

FCK: Lucas Röser erleidet Kreuzbandriss

Harter Schlag für den 1. FC Kaiserslautern: Bei einem Testspiel hat sich Stürmer Lucas Röser das Kreuzband gerissen.

Abgas-Austritt bei der BASF: Weitere Gas-Fahnen möglich

Nach der Betriebsstörung bei der BASF in Ludwigshafen am Montag, bei der nitrose Gase freigesetzt wurden, sind Fachleute derzeit auf Ursachenforschung.

Delta-Variante im Kreis Bad Dürkheim

Zwei Fälle der hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus wurden im Landkreis Bad Dürkheim gemeldet.

A65: Autobahnamt untersucht Magnetfeld

Seit 2013 sorgt ein mysteriöses Magnetfeld auf der A65 an der Insheimer Autobahnbrücke für technische Störungen.

Corona erschwert Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Immer mehr Menschen müssen sich durch die Folgen der Corona-Pandemie arbeitslos melden. Die Zahlen steigen seit Beginn der Pandemie erstmal wieder an.

Offene Impfaktionen am Wochenende

In Pirmasens findet am 3. Juli eine offene Impfaktion für alle statt. Auch in Rodalben (Kreis Südwestpfalz) werden am 4. Juli alle Interessierte ab 18 Jahren geimpft.

Mutmaßlicher Brandstifter: Haftbefehl wegen Mordversuchs

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses am vergangenen Sonntag in Saarbrücken-Dudweiler ist ein Hausbewohner als mutmaßlicher Brandstifter verhaftet worden.