Am Samstag, 3. Juli, ist eine kurzfristige Corona-Impfung in Pirmasens möglich. Die Ärzte Anita Yanna-Schulze und Dirk Schulze verabreichen Impfwilligen in ihrer Praxis in der Exerzierplatzstraße Astrazeneca. Die Zweitimpfung wird am 4. September mit Biontech durchgeführt. „Wir haben frühzeitig den Impfstoff von Astra Zeneca geordert“, sagt Anita Yanna-Schulze. Gedacht war ursprünglich, ihn als Zweitimpfung zu verwenden. Inzwischen sei klar, der Impfschutz sei in Kombination mit Biontech höher, zudem hat die ständige Impfkommission die Abfolge Astrazeneca und Biontech für alle unter 60-jährigen empfohlen. 200 Dosen hat die Praxis für den Samstag zur Verfügung. „Um lange Wartezeiten zu vermeiden ist eine Voranmeldung per E-Mail (praxis.dr.schulze@gmail.com) erforderlich“, erklärt die Ärztin. Nach deren Eingang erhalten die Patienten ihren genauen Terminvorschlag. „Unser Team hat den Tag bereits gut durchdacht und organisiert“, sagt Yanna Schulze. Der Innenhof werde als Wartebereich dienen, so dass nicht zu viele Personen gleichzeitig die Praxis betreten müssen. Jugendliche unter 18 Jahren seien von der Impfung ausgeschlossen, dafür sei das Medikament nicht empfohlen, betont die Medizinerin. Auch Personen mit Gerinnungsstörungen und Thrombosen sollten von einer Anmeldung an diesem Termin absehen, so ihr Rat.

Eine ganztägige Impfaktion ohne vorherige Terminabstimmung bietet zudem die Hausärztliche Praxis Dr. Stein in Rodalben am kommenden Sonntag an. Dort wird im Rosanum von 11 bis 18 Uhr das Vakzin Astrazeneca verimpft. Kommen können laut Praxis Interessierte ab 18 Jahren. Der Impfstoff reiche in jedem Fall für Impfungen im vorgesehenen Zeitraum aus, versicherte eine Mitarbeiterin der Praxis – die Aktion werde nicht vorzeitig beendet, weil kein Impfstoff mehr vorhanden sei.