Lucas Röser bleibt einer der Pechvögel beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern: Der Stürmer hat beim 8:0-Sieg der Lauterer im Testspiel beim Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam am Donnerstag kurz nach seiner Einwechslung einen Kreuzbandriss erlitten. Das haben eingehendere Untersuchungen in den vergangenen Tagen ergeben. Der 27-Jährige musste am verletzten Knie operiert werden und wird für mehrere Monate ausfallen. Erst kürzlich ist Röser, der beim FCK bislang nie richtig in Schwung gekommen ist, von einer Halbjahres-Leihe an den Lauterer Ligakonkurrenten Türkgücü München zurückgekehrt. Gespräche über seine sportliche Zukunft waren gerade am Laufen. Rösers Vertrag beim FCK ist bis 30. Juni 2022 befristet.

„Ein harter Schlag“

„Für den FCK und für Lucas ist dies ein harter Schlag. Gemeinsam mit unserer medizinischen Abteilung werden wir alles dafür tun, dass Lucas so schnell wie möglich wieder fit wird. Es wird ein langer Weg für ihn, auf dem wir ihn so gut es geht begleiten werden“, ließ FCK-Geschäftsführer Sport Thomas Hengen wissen.