Nach enttäuschenden Ergebnissen bei der Landtags- und der Bundestagswahl hat die Linke Rheinland-Pfalz einen neuen Vorstand gewählt. Ein Parteitag bestimmte am Samstag im Neustadter Saalbau Melanie Wery-Sims aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich und Stefan Glander aus Kaiserslautern als neues Führungsduo. Die 38-jährige Wery-Sims, Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl im März, erhielt 71 von 107 Stimmen, der 54-jährige Glander wurde mit 78 Stimmen gewählt. Beide kündigten eine frühzeitige Vorbereitung auf die Kommunalwahlen 2024 an. Die beiden neuen Vorsitzenden treten die Nachfolge an von Katrin Werner aus Trier, die bei der Wahl am 26. September ihr Bundestagsmandat verlor, und von Jochen Bülow aus Neuwied.