Freie Fahrt: Das gilt im vor uns liegenden Jahr auf mancher Autobahn in der Pfalz, nicht aber auf der stark genutzten Hauptachse: Zwischen Kaiserslautern und Frankenthal bremsen zwei Großbaustellen den Verkehr. Auch sonstwo steht einiges an. Auf der A8 bei Zweibrücken nähert sich die seit drei Jahren bestehende Dauerbaustelle im Herbst ihrem Ende. Bis dahin sollen nicht nur zwei Brücken neugebaut sein, sondern es soll auch eine Lärmschutzwand stehen. Im Landkreis Kusel wird der Parkplatz Potzberg umweltfreundlich vergrößert. Dabei sollen der benötigte Boden und das Gestein komplett wiederverwendet werden sowie Beton und Asphalt zu 70 Prozent. Durch die hohe Recyclingquote werde nur halb so viel Kohlendioxid ausgestoßen wie bei herkömmlicher Bauweise, sagten die Ingenieure. Hier geht’s zur Übersicht über alle Autobahnbaustellen in der Pfalz 2024.