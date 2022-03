Wer in der Pfalz am Dienstag in den Himmel blickte, hat nicht nur Wolken gesehen, sondern auch ein gelbliches Licht. Warum? Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklären es so: Ein warmer Frühlingshauch steht in den kommenden Tagen bevor. Dabei findet nicht nur mildere Luft ihren Weg zu uns, sondern auch Staub aus der Sahara. „Somit könnte die Sonne am sonst wolkenfreien Himmel sehr milchig erscheinen“, erläuterten die Meteorologen.

Im Südwesten sind am Mittwoch bis zu 20 Grad drin. Am Donnerstag machen sich die Ausläufer eines kleinen Nordseetiefs bemerkbar, das aber vor allem für den Norden und Teile der Mitte Regen bringen soll. „Teile des Saharastaubs können mit dem Regen ausgewaschen werden, insgesamt nimmt die Konzentration zum Freitag hin jedoch wieder deutlich ab“, so der DWD weiter.