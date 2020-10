Dass es kein Spiel wie jedes andere ist, wenn der 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr) den SV Waldhof Mannheim zum Derby auf dem Betzenberg empfängt, ist natürlich auch dem neuen FCK-Trainer Jeff Saibene nicht entgangen. „Alle wissen Bescheid, was das für eine Bedeutung hat – für die Region, für die Fans und auch für uns als Mannschaft“, betonte der 52-Jährige am Donnerstag.

Er selbst habe sich so einige Bilder im Internet von vergangenen Duellen angeschaut. Für Saibene wird es das erste Heimspiel als Trainer der Roten Teufel: „Der erste Moment vor dem Spiel, dann noch gegen Waldhof Mannheim, dieses brisante Derby, das wird schon sehr speziell.“ Seine Familie wird auch im Stadion sein.

Frühe Gegentore vermeiden

Personell plagen den Trainer ein paar Sorgen: Neben den zum Teil schon länger fehlenden Alexander Winkler (Rippenbruch), Anas Bakhat (Teilabriss des vorderen Syndesmosebandes), Lukas Gottwalt (Sprunggelenkbruch), Nicolas Sessa und Lukas Spalvis (beide Reha) ist auch offen, ob Kapitän Carlo Sickinger und Angreifer Marvin Pourié mitwirken können. Pourié ist am Knie verletzt, Sickinger plagen muskuläre Beschwerden infolge einer Rückenblockade. „Beide sind sehr, sehr fraglich. Die Tendenz geht er dahin, dass beide nicht dabei sein können“, sagte der Trainer.

Abstellen möchte er die frühen Gegentore, die seine Mannschaft zuletzt immer wieder kassierte. „Wir müssen von Anfang an fokussiert sein, wach sein, bereit sein, wenn es losgeht. Es darf nicht zur Kopfsache werden.“ Zufrieden war Saibene beim 2:2 am Montagabend in Wiesbaden vor allen Dingen mit der zweiten Halbzeit, als dem FCK in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gelang. „Meine Art Fußball zu spielen, da braucht es extreme Intensität, Laufbereitschaft. Ich finde, dass die Jungs am Montag in der zweiten Halbzeit bewiesen haben, dass sie es unbedingt wollen, dass sie eine gute Einstellung haben.“

Noch nicht alle Karten vergeben

7500 Zuschauer dürfen nach einem Hygienekonzept dabei sein. Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison können sich für die Tickets bewerben. Noch sind nicht alle Karten geben.