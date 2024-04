Der 1. FC Kaiserslautern hat es geschafft: nach 21 Jahren Wartezeit haben die Roten Teufel wieder einmal das Pokalfinale in Berlin erreicht. Sie besiegten am Dienstagabend in der Vorschlussrunde den 1. FC Saarbrücken mit 2:0.

Der Drittligist aus dem Saarland hat im Verlauf des Wettbewerbs den Karlsruher SC, den FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aus dem Wettbewerb geworfen. Die Lauterer kamen über die Stationen Rot-Weiß Koblenz, 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg und Hertha BSC ins Halbfinale. Im Vorfeld gab es vielerlei Diskussionen hinsichtlich der Favoritenrolle oder der Bespielbarkeit des Rasens. Alle Informationen – vor, während und nach dem Spiel – lesen Sie im RHEINPFALZ-Liveblog.