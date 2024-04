Ein Tor in der Nachspielzeit schockt den 1. FC Kaiserslautern. Der Trainer will nach der Niederlage in Fürth noch nicht von Endspielen sprechen, doch seine Zuversicht erinnert auch an Durchhalteparolen. Wieso der FCK in Franken nicht nur auf dem Rasen verloren hat und was der Kapitän sich von der Mannschaft erhofft, lesen Sie hier.