Der FC Bayern München hat das Halbfinale der Champions League erreicht. Am Mittwoch schlug der deutsche Fußball-Rekordmeister im Viertelfinal-Rückspiel Arsenal London mit 1:0. Das Hinspiel endete 2:2. Das Tor des Abends erzielte Joshua Kimmich mit einem großartigen Kopfball nach einer Vorlage von Raphaël Guerreiro. Es war ein spannendes, aber keineswegs hochklassiges Spiel. Die Bayern verdienten sich den Einzug ins Halbfinale, weil sie sich mehr Chancen erspielten und im zweiten Abschnitt die Spielkontrolle hatten. So scheiterte Leon Goretzka kurz nach dem Wechsel mit einem Kopfball an der Latte. Die Bayern können also immer noch einen Titel in dieser Saison holen.