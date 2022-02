Wolfgang Bühring, der dem Verband kommunaler Unternehmen in Rheinland-Pfalz vorsteht und in Personalunion die Stadtwerke Speyer leitet, hat sich auf Fragen der RHEINPFALZ zur Lage auf den Energiemärkten und zu den hohen Preisen geäußert. Warum können kommunale Unternehmen die Gas- und Strom-Bezugskosten nicht stärker abfedern – ist die eigene Marge wichtiger als der Geldbeutel des Kunden? So lautet eine der Fragen. Was Bühring antwortet, lesen Sie hier