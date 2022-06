[aktualisiert 16.39 Uhr] Die Sperrung der A63 zwischen dem Dreieck Kaiserslautern und Sembach sowie der parallel verlaufenden L401 ist aufgehoben. Das teilen die Polizei und die Feuerwehr mit. Nach und nach werden die Straßen wieder für den Verkehr geöffnet.

Grund für die Vollsperrung, die von 9.30 bis 16.40 Uhr dauerte, war eine defekte Gasleitung, die zwischen dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Mehlingen und der Autobahn verläuft. Ein Bagger einer Tiefbaufirma hatte die Hochdruckleitung am Morgen beschädigt. In der Folge strömte stundenlang Erdgas aus. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung bestand laut den Einsatzkräften nicht. Um 15.30 Uhr gab es den ersten Versuch, die Leitung vom Netz zu nehmen, wie Torsten Erlenbach, der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, auf Nachfrage berichtete. Zuvor hatte der Betreiber der Gasleitung das Netz so umgestellt, dass die Versorgung der umliegenden Gemeinden gewährleistet war. Dieser Vorgang nahm mehrere Stunden in Anspruch. Sobald die Leitung „abgeschiebert“ war, bereiteten Katastrophenschützer, Feuerwehrleute und Polizisten den Rückzug vor.

Am Vormittag hatten die Einsatzkräfte vor Ort im Umkreis von 250 Metern um das Gasleck alles geräumt, die Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes mussten das Gelände verlassen. Der Straßenverkehr wurde umgeleitet, da das Gas von Fahrzeugen hätte entzündet werden können, hatte Erlenbach die Sperrung sowohl der Autobahn als auch der Landesstraße begründet. Die Polizei berichtete am Mittag in diesem Zusammenhang von Verkehrsbehinderungen, da weite Umwege in Kauf genommen werden müssen.

Abschlussmessung unauffällig

Ein Messfahrzeug der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern war ebenfalls im Einsatz. In Baalborn und auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens seien Messstationen errichtet worden, hatte Erlenbach weiter mitgeteilt. Die Werte scheinen aber den ganzen Tag unauffällig geblieben zu sein, wie die Erste Kreisbeigeordnete, Gudrun Heß-Schmidt, sagte. Nach der Abschlussmessung konnte endgültig Entwarnung gegeben werden. Nun kann mit der Reparatur der Leitung begonnen werden. Dies könnte Tage in Anspruch nehmen. Die Versorgung der Haushalte mit Gas ist aber gesichert.