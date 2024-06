Joana Mallwitz, 1986 in Hildesheim geboren, gehört aktuell zu den gefragtesten Dirigentinnen der Klassikszene. Der Dokumentarfilm „Momentum“ – von dem aus Schifferstadt stammenden Regisseur Günter Atteln – über ihren beruflichen wie privaten Weg läuft derzeit sehr erfolgreich in den Kinos. Am Freitag gastierte Mallwitz zusammen mit ihrem Berliner Konzerthausorchester im Mannheimer Rosengarten und sorgte dabei für ganz neue Beethoven-Momente.

