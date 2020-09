Der Künstler Uli Stein ist tot. Medienberichten zufolge ist Stein bereits vor einer Woche im Alter von 73 Jahren unerwartet in seinem Haus bei Hannover gestorben. Nach Angaben seiner Stiftung für Tiere in Not fand Steins Beerdigung bereits im engsten Freundeskreis statt. Der ehemalige Journalist litt nach Auskunft der Stiftung an Parkinson.

Uli Stein wurde 1946 in Hannover geboren und arbeitete zunächst als freier Journalist, Fotograf und Drehbuchautor für Radio-Comedy, bevor er seine Karriere als Cartoonist startete. Seine Cartoons sind in über 100 Zeitschriften und Magazinen in ganz Europa erschienen. 1982 kamen zudem erste Postkarten und Bücher von Uli Stein auf den Markt. Berühmt ist Uli Stein für seine Tierfiguren. Er hat Hunde, Katzen, Mäuse und andere Tiere gezeichnet.