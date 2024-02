Für den Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi wieder landesweit die Fahrer im privaten Omnibusgewerbe zum ganztägigen Streik aufgerufen. Laut der Gewerkschaft soll der Streik um 3 Uhr morgens beginnen und mit dem Ende der Schicht am selben Tag enden. In der Pfalz seien unter anderem Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte, der Palatina Bus und der Stadtbus Zweibrücken betroffen. Auch in angrenzenden Gebieten wie Rheinhessen und den Landkreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld soll gestreikt werden. Ebenso betroffen sei der Überlandverkehr, und auch der Schülerverkehr werde in vielen Teilen des Landes nicht stattfinden.

Schon am 9. März hatte Verdi die Verhandlungen mit der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV) für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaft fordert in dem Tarifkonflikt monatlich 500 Euro mehr Lohn und Gehalt sowie eine Einmalzahlung von 3000 Euro für die Beschäftigten. So soll die zwischenzeitlich sehr hohe Inflation ausgeglichen werden. Das derzeit gültige Angebot der VAV liegt bei 2,5 Prozent Lohnerhöhung; Verdi Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider hatte dieses Angebot als „Hohn“ und „Dreistigkeit“ bezeichnet und erklärt, dass es weitere Streiks geben werde.