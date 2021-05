Eine Fusion der beiden Marktführer bei den Tageszeitungen in Nord- und Mittelbaden rückt näher: Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) und das Badische Tagblatt (BT) wollen sich zusammenschließen. Das kündigten am Dienstag um die Mittagszeit beide Verlagshäuser in ähnlich lautenden Mitteilungen auf ihren Internet-Portalen an. Bei den BNN – dem deutlich größeren Part in dem Kontrakt – spricht man von einem „historischen Schritt in der Presselandschaft Mittelbadens“.

Das BT, dessen Geschäftsführer und Verleger zeitgleich die Belegschaft informierten, bestätigte derweil, dass 24 Prozent der Baden-Badener Traditionszeitung bereits in der ersten Maiwoche notariell an die BNN Badendruck GmbH verkauft worden seien. Beide Blätter standen bislang in Konkurrenzsituation zueinander. Es gehe darum, „in einer Verlagswelt mit zunehmend schwierigeren Aufgaben und Herausforderungen die Zukunft zu sichern, badische Interessen zu bündeln und gegen denkbare äußere Einflüsse abzuschirmen“, teilen Vertreter von BNN und BT in gleichlautenden Worten mit.

Über die weiteren 76 Prozent würden „feste Vereinbarungen beider Häuser bestehen, auch diese Gesellschaftsanteile auf die Karlsruher Badendruck GmbH als künftige 100-prozentige Gesellschafterin zu übertragen“, heißt es von Seiten der BNN. Eine kartellrechtliche Prüfung stehe noch aus. Doch die Beteiligten vermitteln Zuversicht „über einen zeitnahen Transfer“.