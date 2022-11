Aleksandr Biedermann war der Mann des Abends beim 1:0 (1:0)-Sieg des FC Arminia Ludwigshafen am Dienstagabend beim FV Dudenhofen in der Fußball-Oberliga. Er köpfte eine Flanke von Jamie Tahedl zum Treffer des Tages ins Tor (15.). Die Führung war ein wenig überraschend, hatte die Arminia bis dahin noch keinen einzigen Ball auf den Dudenhofener Kasten gebracht. Der FV Dudenhofen war bis zur Pause nur einmal offensiv auffällig. Einen Distanzschuss von Tom Handrich parierte FC-Schlussmann Peter Klug problemlos (31.). Allerdings hätte es nach 38 Minuten wohl einen Elfmeter geben müssen, als FVD-Angreifer Steffen Straub nur per Foul im Strafraum gestoppt werden konnte.

Rote Karte für Pantano

Ein Paukenschlag dann nach der Pause. Nach einem Rempler an Dudenhofens Timo Enzenhofer zeigte der Referee überraschend auf den Elfmeterpunkt. Straub vergab die Chance, Klug parierte (46.). Die größte Chance auf den Ausgleich vergab dann Enzenhofer (75.), als er den Ball aus fünf Metern nicht an Klug vorbeibrachte. Arminen-Kapitän Pantano sah etwas überzogen nach Grätsche Rot (90.+3).