Weil eine Frau mehrfach in einer Gaststätte in Großmaischeid versucht hat sich zu entkleiden, endete die Nacht für sie im Polizeigewahrsam. Wie die Polizei mitteilt, betrat die 37-Jährige ein Restaurant und begann sich im Rahmen einer Tanzeinlage zu entkleiden. Der Betreiber der Gaststätte verwies die Frau daraufhin des Hauses. Die Dame weigerte sich jedoch so lange, bis die Polizei zur Hilfe gerufen werden musste. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gegen die Frau auf und sprachen ihr einen Platzverweis aus – den die alkoholisierte Dame jedoch ignorierte. Nach einer halben Stunde erschien die Frau wieder in der Gaststätte. Die Polizisten mussten erneut anrücken. Der Abend endete für die Frau nach einer richterlichen Vorführung im Polizeigewahrsam.