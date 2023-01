Am Dienstag wird bei der Deutschen Post AG erneut gestreikt, diesmal in der Niederlassung Betrieb Karlsruhe. Anfang Januar hatte die Kommunikationsgewerkschaft Deutsche Post Versand (DPVKOM) zum Streik in Magdeburg aufgerufen. Der Streik beginnt um 7 Uhr in der Paketzustellbasis Knielingen und in den Zustellstützpunkten Bad Bergzabern, Böchingen, Landau und Wilgartswiesen. Er endet um 19 Uhr. Dadurch werden an diesem Tag in den Gebieten Nordbaden und Südpfalz bis zu 15.000 Pakete und etwa 10.000 Briefe nicht zugestellt. Am Streiktag ist von 11 bis 12 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Landau, Maximilianstraße 11, eine Streikkundgebung der DPVKOM mit rund 150 Teilnehmern.

Die DPVKOM fordert zwölf Prozent mehr Lohn, eine Mindesterhöhung der Monatsentgelte der unteren Entgeltgruppen um 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Höhergruppierung bestimmter Beschäftigtengruppen.