Bernhard Trares soll Fußball-Zweitligist FC Würzburger Kickers als Nachfolger von Trainer Marco Antwerpen aus der Krise führen. Die Verpflichtung des 55-Jährigen gaben die Unterfranken am Montag bekannt. Nach nur fünf Spielen und zuletzt vier Niederlagen am Stück hatte sich der Aufsteiger von Antwerpen getrennt. Dieser hatte das Amt nach zwei Spieltagen von Michael Schiele übernommen. Die Kickers sind Tabellenletzter mit nur einem Punkt und hatten am Freitag 1:4 gegen den 1. FC Heidenheim verloren.