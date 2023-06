Eine 70-jährige Autofahrerin hat am Samstagabend auf der B48 bei Annweiler einen Unfall verursacht. Von Wernersberg kommend, geriet sie in den Gegenverkehr, wo sie gegen den Wagen eines anderen Verkehrsteilnehmer fuhr. Dieser wurde durch den Aufprall verletzt und musste ins Krankenhaus. Die ältere Dame jedoch flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Deshalb suchte die Polizei die Frau an ihrer Anschrift auf und stellte dabei fest, dass sie betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab ein Wert von mehr als zwei Promille. Ihren Führerschein ist sie erst einmal los.