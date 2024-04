Ein Wasserschaden im Sanitärbereich der Sauna des Bademaxx in der Geibstraße zieht Reparaturarbeiten nach sich. Wie Betreiber Stadtwerke Speyer (SWS) mitteilen, bleibt die Sauna deswegen von Montag, 8., bis Freitag, 12. April, geschlossen. Der Eintritt in das Hallenbad ist davon nicht betroffen, heißt es weiter. Der Wasserschaden an einer porösen Decke in den Damen-Duschen der Sauna sei vor rund sechs Wochen aufgetreten, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Sonja Daum auf Anfrage. „Die Arbeiten haben wir etwas nach hinten geschoben, da die Sauna in den Wintermonaten noch besser besucht ist als im Frühjahr“, erklärt sie. Für die kommende Woche sind darüber hinaus Maler-, Elektro- und Fliesenarbeiten in der Sauna angekündigt, zudem müsse „ein defektes Glaselement in der pyramidenförmigen Lichtkuppel in der Sauna ausgetauscht werden“, so Daum. Die SWS rechnen demnach mit Kosten in Höhe von rund 25.000 Euro.