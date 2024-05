Von Montag, 13. Mai, bis Freitag, 24. Mai, werden die B10-Tunnel bei Annweiler wieder für die turnusmäßigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nachts gesperrt. Die Sperrung beginnt jeweils um 20 Uhr und endet spätestens um 6 Uhr. Zudem werden die Schranken erneuert, durch Unfälle beschädigte Schutzplanken repariert, Mäharbeiten gemacht und Entwässerungseinrichtungen gereinigt, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitteilt. Des Weiteren erledigt die Telekom vorbereitende Bauarbeiten für den 5G-Ausbau der Tunnelstrecke. Dies ist auch der Grund, warum die sonst übliche „Wartungswoche“ diesmal zwei Wochen dauert. Der Verkehr wird großräumig über die A6 umgeleitet.

Die einzelnen Sperrabschnitte: Von 13. bis 17. Mai und von 21. bis 24. Mai wird die gesamte Tunnelgruppe zwischen der Anschlussstelle B48/Wellbachtal und Annweiler-Ost/Queichhambach-West in beide Richtungen nachts voll gesperrt. Die örtliche Umleitung verläuft über Rinnthal, Sarnstall und Annweiler.

In der Nacht vom 15. auf den 16. Mai wird zusätzlich die Umgehung Queichhambach in Fahrtrichtung Landau gesperrt, inklusive der Auffahrt L505 nach Queichhambach-Ost. Im dortigen B10-Bereich wird der Wildschutzzaun instandgesetzt, und an der Anschlussstelle Queichhambach-Ost wird das Brückenbauwerk gereinigt. Die Brücke wurde durch den Brand eines Busses im September 2023 leicht beschädigt. Der Verkehr in Richtung Landau wird zunächst durch Rinnthal und Sarnstall bis Annweiler, und dann über die B48/Waldhambach nach Landau auf die A65 geleitet. In der Nacht vom 16. Mai auf den 17. Mai wird dann die Umgehung Queichhambach in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. In dieser Nacht werden Arbeiten am Wildschutzzaun fortgeführt, zudem stehen Rinnenreinigungs- und Mäharbeiten an. In jener Nacht gibt es keine Umleitung über die B48, da die Auffahrt Queichhambach-Ost wieder offen ist.