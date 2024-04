Der FCK-Sieg im DFB-Pokalhalbfinale in Saarbrücken freute am Dienstagabend die Fans der Roten Teufel und sorgte für Frust und Trauer beim Anhang der Saarländer. Eskalierte die Lage deshalb rund um das Spiel? Die Polizei sagt Nein. Obwohl sich unter den 16.000 Zuschauern mehrere Hundert „Problemfans“ beider Mannschaften befanden, sei es zu keinen gravierenden Problemen gekommen. Lediglich die Kombination aus Berufsverkehr und Anreise zum Spiel habe zu einer angespannten Verkehrssituation geführt. Vor und während des Spiels zündeten FCK-Anhänger und Saarbrücker Fans nach Polizeiangaben Böller und Pyrotechnik. Im Stadion sei es bis auf die sexuelle Belästigung einer Zuschauerin ruhig geblieben. Auch die Abreise verlief ohne besondere Zwischenfälle, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt.