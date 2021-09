Ein unbekannter Autofahrer hat bei Pleisweiler-Oberhofen drei Weinbergszeilen beschädigt. Ereignet hat sich die Tat zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 12 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, kam der Autofahrer vom Wirtschaftsweg ab, landete im Wingert und richtete dort einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.