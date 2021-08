Am Samstagmittag ist im Waldseer Penny-Markt eine Kassiererin am Rücken verletzt worden, weil ein Auto die Gebäudewand durchbrochen hat. Die Polizei berichtet, dass die Fahrerin auf dem Parkplatz des Discounters zu forsch rückwärts ausparken wollte. Sie habe bei dem Unfall einen Schock erlitten, sodass beide Frauen ärztlich versorgt wurden. Der Markt musste kurzzeitig geschlossen werden. Gegen die Fahrerin wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.