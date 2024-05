Die wohl bekannteste Musikband der Pfalz, die Anonyme Giddarischde, wird auf der Fanmeile des 1. FC Kaiserslautern im Zuge des DFB-Pokalendspiels in Berlin spielen. Das haben sowohl der FCK als auch Thomas Merz von den Anonyme Giddarischde bestätigt. Wohl am 24. Mai wird die Band ein Konzert auf der FCK-Bühne am Breitscheidplatz geben. „Wenn 30.000 FCK-Fans in Berlin sind und wir das Pfalz-Flair nach Berlin bringen wollen, dann ist das die passendste Band“, sagt Stefan Roßkopf, Leiter der Kommunikation des FCK, der RHEINPFALZ. Für die Anonyme Giddarischde ist es eine tolle Sache, sagt Merz. Sie hätten nicht damit gerechnet, dass sie für einen Auftritt auf der FCK-Fanmeile auserkoren werden. „Wir dachten, es wird Mark Forster“, sagt Merz und ergänzt: „Das wird eine wahre Pilgerfahrt nach Berlin. Viele Fans kommen ohne Ticket.“ Merz kündigte an, neben dem Palz-Lied auch Klassiker und ein, zwei Überraschungssongs aus der Fankurve spielen zu wollen.