Die Schweiz verlor das letzte Gruppenspiel bei der EM gegen Nordmazedonien in Berlin mit 27:29. Zum besten Spieler der Partie wurde Andy Schmid gewählt. Der Regisseur der Eidgenossen erzielte zwölf Tore. Die Partie war das letzte Länderspiel des 40-jährigen Ausnahmekönners. Direkt nach dem Spiel deutete er sogar ein sofortiges Karriereende an. „Ich muss mal nach Hause und meine Gedanken sammeln. Ich habe einen Verband, ich habe eine Familie und dann werde ich entscheiden in den nächsten Tagen, ob das vielleicht sogar mein letztes Spiel war“, sagte er.