Die schlechten Nachrichten reißen bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern nicht ab: Mittelfeldspieler Anas Bakhat hat sich bei der 0:3-Niederlage am Sonntag bei Aufsteiger Türkgücü München verletzt. Es passierte bereits nach 22 Sekunden im Stadion an der Grünwalder Straße, als Türkgücü-Kapitän Sercan Sararer dem 20-Jährigen unglücklich auf die Wade fiel. So mancher ahnte direkt Schlimmes. Bakhat aber biss auf die Zähne, spielte bis zu seiner Auswechslung in der 56. Minute. Die bittere Diagnose nun: Teilabriss des vorderen Syndesmosebandes. Bakhat wird dem FCK voraussichtlich die kommenden zwei bis drei Monate fehlen, teilt der FCK mit.

„Wir wünschen Anas eine gute und schnelle Genesung und haben vollstes Vertrauen in unsere medizinische Abteilung, die alles dafür tut, damit Anas schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückkehren kann“, wird FCK-Sportdirektor Boris Notzon in der Vereinsmitteilung zitiert.