Die Adler Mannheim haben einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen. Von den Iserlohn Roosters wechselt Taro Jentzsch zum Halbfinalisten der abgelaufenen Spielzeit. Der 21-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Jentzsch kam in der vergangenen Saison auf elf Tore und 18 Vorlagen in der DEL für Iserlohn, zwischen 2018 und 2020 war er in der nordamerikanischen Nachwuchsliga QMJHL für die Sherbrooke Phoenix aktiv.

„Mit Taro bekommen wir einen jungen, hungrigen und sehr talentierten Spieler, dessen Stärken im Offensivspiel liegen. Seine Formkurve zeigt in den letzten Jahren stetig nach oben. Er ist bereit, weiter hart zu arbeiten und den nächsten Schritt zu gehen“, freut sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara auf den Neuzugang.