Im bislang der torreichsten Begegnung dieser Viertelfinalserie zwischen den Adler Mannheim und den Kölner Haien siegten die Mannheimer in Köln mit 7:3 (3:0, 1:1, 3:2). Damit gelang den Adlern der 2:2-Ausgleich in dieser Serie, in der bislang keiner Mannschaft ein Heimsieg gelungen ist. Spiel fünf findet am Freitag, 19.30 Uhr in der SAP-Arena statt. Im ersten Abschnitt trafen Matthias Plachta, nach nur 16 Sekunden, Mark Katic (6.) und Taro Jentzsch (16.) für die Adler, die sich vor allem in Sachen Chancenverwertung gegenüber den bisherigen Partien deutlich verbessert zeigten. Den Anschlusstreffer von Moritz Müller (26.) beantwortete David Wolf prompt mit dem 4:1 (29.). Damit ging es auch in den Schlussabschnitt, in dem die Haie zwar noch einmal mit viel Dampf aus der Kabine kamen, durch Nick Baptiste (42.) auch schnell den Ausgleich erzielten, aber die Adler hatten an diesem Abend immer wieder eine Antwort parat. Stefan Loibl (44.) hielt in einer vier gegen drei Überzahl den Schläger in den perfekten Pass von Matthias Plachta und er traf auch zum 6:3 (51.), nachdem Mark Olver (46.) für die Haie noch einmal verkürzt hatte. Rückkehrer Tim Wohlgemuth, der an Stelle von Joe Cramarossa in die Aufstellung gerückt war, machte mit dem 7:3 (55.) dann alles klar.