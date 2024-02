In der Deutschen Eishockey Liga haben die Adler Mannheim ihr Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tiger mit 3:2 nach Penaltyschießen (1:0; 1:1; 0:1; 0:0; 1:0) gewonnen. Vor 13.099 Zuschauern zeigten die Adler dabei gegen die sich im Abstiegskampf befindlichen Gäste eine keineswegs überzeugende Leistung. In der regulären Spielzeit trafen für Mannheim jeweils in Überzahl David Wolf und John Gilmour zum 1:0 beziehungsweise 2:1 (6./28.). Den doppelten Ausgleich für die Nürnberger besorgten Ian Scheid und Julius Karrer (21./50.). Da es in der Verlängerung keinen Treffer gab, musste das Penaltyschießen für die Entscheidung sorgen. Hier war es Linden Vey, der für die Mannheimer den Extrapunkt sicherte.

Weiter geht es für die Adler am Sonntag mit einem weiteren Heimspiel, wenn ab 16.30 Uhr der ERC Ingolstadt zu Gast sein wird.