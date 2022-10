In einem zähen Spiel der Deutschen Eishockeyliga rangen die Adler Mannheim die Iserlohn Roosters mit 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) nieder. Die Mannheimer scheiterten in erster Linie an der Chancenverwertung, machten aus ihrem enormen Chancenplus zunächst zu wenig Ertrag.

Erst Rückkehrer David Wolf beendete nach 33 Sekunden im Schlussdrittel die Torflaute, fälschte einen Schuss von Mark Katic zur hochverdienten Führung ab. Borna Rendulic (54.) legte nach. Wirklich brenzlig wurde es gegen die rein destruktiven Gäste erst, als Adler-Verteidiger Korbinian Holzer (51.) und Tim Wohlgemut (57.) auf die Strafbank mussten. Aber auch diese Phasen überstanden die Mannheimer, und als Iserlohn schon zweieinhalb Minuten vor Schluss alles auf eine Karte setzte, traf Rendulic ins leere Tor (58.).

Damit zeigten sich die Adler bereit für das große Derby am Freitag, wenn erstmals seit 2011 die Löwen Frankfurt zu Gast in der SAP-Arena sind.