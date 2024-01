[Aktualisiert, 17 Uhr] Am Montagmorgen ist es gegen 11 Uhr auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Enkenbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Betroffen war die Fahrtrichtung nach Kaiserslautern. Wie eine Polizei-Sprecherin mitteilt, waren insgesamt 18 Fahrzeuge in den Auffahrunfall verwickelt. Ein Lkw hatte auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanke gerutscht. Dadurch kamen hinter ihm 15 weitere Fahrzeuge ins Rutschen und fuhren aufeinander auf. Es bildete sich ein Stau, an dessen Ende ein weiterer Lkw, beladen mit mehreren Autos, und ein dahinterfahrender Pkw ineinanderfuhren. Der Lkw verlor dabei einen Teil seiner Ladung – eines der Autos landete in der Böschung. Bei dem Massenzusammenstoß wurden zwei Beteiligte verletzt, einer leicht, der andere erlitt schwerere Verletzungen, so die Sprecherin, „aber nicht lebensbedrohlich“. Beide Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro aus.

Die A6 ist laut Polizei weiter in Richtung Kaiserslautern gesperrt. In Fahrtrichtung Mannheim kann der Verkehr seit etwa 16.30 Uhr wieder einspurig an der Unfallstelle vorbeirollen. Die Feuerwehr versorgt diejenigen, die im Stau stehen mit Getränken und warmen Decken. Wir berichten weiter.