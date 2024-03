Die Adler Mannheim haben die Play-off-Serie gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 2:0 gewonnen und den Einzug ins DEL-Viertelfinale geschafft. Mit 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) siegten sie auch im zweite Spiel der ersten Play-off-Runde. Bereits nach 29 Sekunden gingen die Franken in Führung. Nach einem Fehler von Adler-Torhüter Arno Tiefensee musste Evan Barratt nur noch ins leere Netz einschieben (1.). Der Ausgleich durch Leon Gawanke noch vor der Drittelpause (19.). Im Mitteldrittel überstanden die Mannheimer eine lange doppelte Unterzahl, nur um dann selbst mit einem Mann auf dem Eis durch Ryan MacInnis in Führung zu gehen (30.), die Tyler Gaudet ausbaute (38.). Constantin Braun brachte Nürnberg wieder auf ein Tor heran (48.), aber nur 27 Sekunden später hatten die Adler die Antwort, 4:2 durch Jordan Szwarz (49.). In einer spannenden Schlussphase verkürzte Danjo Leonhardt nochmals für die Ice Tigers (57.), aber David Wolf und Daniel Fischbuch machten mit ihren Treffern ins verwaiste Nürnberger Tor alles klar (59./60.). Im Viertelfinale kommt es nun zum Aufeinandertreffen mit den Eisbären Berlin. Das erste Spiel der Neuauflage des DEL-Klassikers findet am kommenden Sonntag in Berlin statt. Zum ersten Heimspiel der Serie begrüßen die Adler ihre Gäste aus der Hauptstadt dann am kommenden Mittwoch in der SAP-Arena.