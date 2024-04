Bei einem Treffen der Tuning-Szene in Haßloch haben sich laut Polizei am Samstagnachmittag Autofahrer mit rund 200 Fahrzeugen auf mehreren Parkplätzen versammelt. Wie die Beamten berichten, kam es durch die hohe Anzahl an Besuchern zeitweise zu Staus und Beschwerden von Bürgern. Laut Polizeiangaben musste die Betriebserlaubnis von 24 Fahrzeugen aufgrund technischer Mängel entzogen werden, zwei Autos wurden zur genaueren Begutachtung sichergestellt. Bei den Kontrollen registrierten die Beamten zudem eine Reihe kleinerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

Weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß, nahm die Polizei einen 45-jährigen Mann aus Haßloch zur Blutprobe mit. Bei ihm wurden weitere Drogen sowie eine nicht näher beschriebene Waffe sichergestellt.

Die Polizei bezeichnete den Verlauf der Zusammenkunft trotz der Vorfälle als insgesamt friedlich.