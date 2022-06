Mehlingen. Zwei junge Männer sind in der Nacht zum Donnerstag in der Hauptstraße brutal überfallen worden. Eines der Opfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die beiden Männer im Alter von 17 und 19 Jahren hielten sich kurz nach 1 Uhr nachts am Neukircher Platz auf und hörten Musik. „Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen saß der Verdächtige auf einer Parkbank und fühlte sich von dieser Musik gestört“, so die Polizei. Er sei darauf hin auf die jungen Männer zugegangen und habe dem 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Dann zog der Unbekannte eine Schusswaffe und bedrohte seine beiden Opfer. In der Folge kam es zum Gerangel, wobei der Täter das Handy des 19-Jährigen erbeutete.

Opfer mit Schusswaffe bedroht

Die jungen Männer flüchteten und brachten sich vor dem brutalen Angreifer in Sicherheit. Der 17-Jährige wurde bei dem Überfall durch die Schläge schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. „Die Schusswaffe wurde nur zur Bedrohung eingesetzt, aber nicht abgefeuert“, so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort.

Von dem Verdächtigen ist bekannt, dass er etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank ist. Er trug eine schwarze, medizinische Maske im Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist der Mann aufgefallen? Wer hat die beiden jungen Männer bemerkt? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden.