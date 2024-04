Bayer Leverkusen steht im Halbfinale der Europa League. Vier Tage nach dem Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft reichte der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ein 1:1 (0:1) bei West Ham United in London. Das Hinspiel hatte Leverkusen 2:0 gewonnen und hat deswegen weiter die Chance auf das erste Triple der Vereinsgeschichte. Jeremie Frimpong erzielte in der 89. Minute den Ausgleich und sorgte für das 44. Pflichtspiel der Saison ohne Niederlage für Leverkusen. Das ist Rekord in Europa.

In dem hitzigen Viertelfinal-Rückspiel hatte Michail Antonio am Donnerstag im Olympiastadion das 1:0 für West Ham erzielt (13. Minute). West Hams Co-Trainer Billy McKinlay und Alonso-Assistent Sebastian Parilla sahen in der 30. Minute jeweils die Rote Karte.