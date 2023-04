SEK-Einsatz in Bad Dürkheim: Was die Ermittler sichergestellt haben

Im Bad Dürkheimer Gewerbegebiet Bruch haben Polizisten am Dienstag ein Anwesen durchsucht – und sind fündig geworden. Laut Staatsanwalt steht neben Waffen- und Drogenbesitz noch ein weiterer Vorwurf im Raum. Zum Artikel

Kommentar zur „Jungen Alternative“: Der Staat muss wehrhaft sein

Die Einstufung der AfD-Jugend als rechtsextremistisch ist richtig, kommentiert RHEINPFALZ-Redakteurin Karin Dauscher. Ein Treppenwitz: Der Bundeschef der Jungextremisten sitzt im Verteidigungsausschuss. Zum Artikel

Abgabe der Grundsteuererklärung: Land langsamer als Bürger

Frist und Frust: Die Grundsteuerreform hat viele Hausbesitzer Nerven gekostet. Dennoch gaben Dreiviertel der Betroffenen bis zum Stichtag Ende Januar ihre Erklärungen ab. Beim Land sah das etwas anders aus. Wie ist der Stand heute? Zum Artikel

Horrorerlebnis: Pflegerin lässt hilflose Pfälzerin tagelang allein

Sabine Mayer ist froh, dass sie noch lebt. Was die schwerstbehinderte 50-Jährige an einem Wochenende im März erlebt hat, hätte tödlich ausgehen können. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zum Artikel

Ärger wegen Wartezeiten: Solar-Boom erhitzt Pfälzer Gemüter

Vor allem die hohen Strompreise haben zu einer stark gestiegenen Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen geführt. Handwerker sind knapp, und viele Stromnetzbetreiber wie die Pfalzwerke Netz AG arbeiten am Limit. Das sorgt für Ärger. Was Kunden beachten sollten. Zum Artikel

Hilferufe aus Pfälzer Schulen: Wenn Bildungschancen auf der Strecke bleiben

Die Gräfenauschule in Ludwigshafen, wo ein Drittel aller Erstklässer an den Lernzielen scheitern, ist Inbegriff für das Versagen der Bildungspolitik. Doch die Probleme tauchen auch an weiterführenden Schulen auf. Ein Beispiel aus Kaiserslautern, wo einst die Fußballstars Fritz und Ottmar Walter lernten. Zum Artikel

Vermeintlicher Großauftrag von Betrügern: Gin-Hersteller in Not

Ein Großauftrag aus Frankreich sorgte in einer familiengeführten Gin-Destillerie für Freude. Doch die Geschichte entwickelte sich zum Krimi, der das Unternehmen in ernste Schwierigkeiten brachte. Zum Artikel

Kommentar: Warum der Viessmann-Verkauf auch für Verbraucher gut ist

Der deutsche Wärmepumpen-Hersteller Viessmann soll bald an ein großes US-Unternehmen gehen. Daran gibt es lautstarke Kritik. Ausgeblendet wird dabei, was die Alternative wäre. Zum Artikel

Wenn die Stadt mit Aufklebern gepflastert ist

Es muss ein Reflex wie bei Hunden sein, die an jedem Laternenpfahl das Bein heben: In Neustadt gibt es, wie in fast allen anderen Innenstädten, kaum einen Mast oder Pfosten ohne bunten Aufkleber. Was tun? Zum Artikel

Wurstmarkt: Warum ein Traditionsgeschäft nicht mehr kommt

Nach fast 70 Jahren ist Schluss: Das Schwarzwaldhaus kommt nicht mehr auf den Dürkheimer Wurstmarkt. Nico Lustnauer verrät, warum es soweit gekommen ist und warum er eine Rückkehr noch nicht ganz ausgeschlossen hat. Zum Artikel

Lebend-Nierenspende bald auch unter Fremden?

Wer einem Menschen eine Niere zu Lebzeiten spenden will, kann dies nur tun, wenn zum Empfänger eine persönliche Bindung besteht. Das könnte sich ändern. Zum Artikel