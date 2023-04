Bei der Durchsuchung des Anwesens eines 61-Jährigen im Bad Dürkheimer Gewerbegebiet Bruch haben Polizisten am Dienstag zehn Schusswaffen, Munition sowie knapp 500 Gramm Marihuana sichergestellt. Das haben Polizeipräsidium Rheinpfalz und Staatsanwaltschaft Frankenthal in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt.

Die Einsatzkräfte, darunter ein Sondereinsatzkommando, hatten Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft aufgrund eines Ermittlungsverfahrens gegen den 61-Jährigen wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz vollstreckt.

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage sagte, prüfen die Ermittler auch mögliche Verbindungen des Beschuldigten in die Reichsbürgerszene. Bislang lägen dazu aber keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Neustadt dauerten weiter an, hieß es in der Erklärung. Aus Ermittlungsgründen wollte Ströber keine weiteren Angaben machen.

Bei dem Einsatz am Dienstag war niemand verletzt worden, der Beschuldigte blieb laut Polizei auf freiem Fuß.