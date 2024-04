Die Alte Münz hinter Gittern: An dem stadtbildprägenden Gebäude an der Maximilianstraße müssenmehrere Erhaltungsarbeiten vorgenommen werden. Unter anderem gibt es undichte Stellen an den Dachgauben.

Die beschädigten Bereiche müssten überarbeitet werden, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Außerdem sei die Taubenabwehr defekt, welche ebenfalls erneuert werden müsse. Weil dazu ohnehin ein Gerüst habe gestellt werden müssen, würden nun auch Schäden an den Fensterlackierungen behoben. Überprüft werde zudem, ob Sandsteine des Mauerwerks ersetzt werden müssen. Wie lange das Gerüst an den dieser markanten Stelle stehen bleibe, „richtet sich nach dem Schadensbild, ebenso wie die Kosten, die zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 70.000 Euro geschätzt werden“, so die Stadt.

Die Alte Münz wurde laut amtlicher Denkmaltopographie im Jahr 1748 als „Neues Kaufhaus am Markt“ errichtet. Es diente lange Zeit dem Handel, später war es Sitz der Stadtverwaltung, Schule und Postamt. Seine heutige Form erhielt das Erdgeschoss 1976.