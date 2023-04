Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gräfenauschule ist Inbegriff für das Versagen der Bildungspolitik. An der Ludwigshafener Grundschule scheitert bereits ein Drittel aller Erstklässer an den Lernzielen. Ähnlich katastrophal ist es nicht nur dort. Die Probleme tauchen auch an weiterführenden Schulen auf. Ein Beispiel aus Kaiserslautern, wo einst die Fußballstars Fritz und Ottmar Walter lernten.

„Mit Gummistiefeln rennt man schneller als in Turnschuhen.“ Richtig oder falsch? Mit so einem Satz tun sich Neuntklässer an der Lina-Pfaff-Realschule plus in Kaiserslautern