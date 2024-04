Gute Nachricht für alle Freizeitsportler in Frankenthal: Der Basketballplatz an der Benderstraße kann nach seiner Sanierung wieder bespielt werden. Darüber informiert die Stadt am Freitag. Genutzt können nun acht Körbe.

Statt bislang drei Spielfeldern mit je zwei Körben stehen auf dem Platz nahe der beiden Gymnasien künftig zwei Großfelder mit acht Körben zur Verfügung. Die Anlage kann damit auch für Streetball, bei dem auf einen Korb gespielt wird, genutzt werden. Die Sanierung läuft – mit Unterbrechungen – bereits seit Ende 2022. Damals war der Platz wegen Wurzelschäden aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. In den vergangenen Wochen waren zum Abschluss die Kunststoffschicht aufgetragen, Linien eingezeichnet und noch fehlenden Basketballkörbe montiert worden. Zur Einweihung ist für 14. Mai, 14 Uhr, ein Basketballturnier zwischen dem Albert-Einstein- und dem Karolinengymnasium geplant. Die Kosten für die Arbeiten hatte die Stadt im Herbst 2022 mit rund 450.000 Euro beziffert.