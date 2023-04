Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es muss ein Reflex wie bei Hunden sein, die an jedem Laternenpfahl das Bein heben: In Neustadt gibt es, wie in fast allen anderen Innenstädten, kaum einen Mast oder Pfosten ohne bunten Aufkleber. Was tun?

Sie sind bunt und haften in der Regel wie der Teufel: Aufkleber, die im öffentlichen Raum prangen. Manchmal handelt es sich um „Guerilla-Promotion“, also wilde Werbung, doch die meisten sind