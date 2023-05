Im Polizeipräsidium Westpfalz fliegen die Fetzen

Beim Polizeipräsidium Westpfalz kracht es häufig zwischen Personalabteilung und Mitarbeitern. Auch zwischen Führungsetage und Betriebsrat fliegen öfter die Fetzen. Im Oktober 2022 versuchte die Präsidiumsspitze den Konflikt mit einer Schlichtung zu entschärfen. Hier geht’s zum Artikel.

Türkei-Wahl: Opposition sieht sich deutlich vorn

Der Wahlkampf lief zuletzt aggressiv ab - am Tag der Abstimmung blieb es zunächst weitestgehend ruhig. Die Opposition zeigt sich siegessicher. Was bedeutet die Wahl für die Türkei - und Europa? Hier geht’s zum Artikel.

Ärztin im Hemshof: „Das Sprachproblem ist das Ergebnis fehlender Kita-Plätze“

Andrea Loechelt-Göksu ist im Hemshof die einzige Kinderärztin und damit eine echte Institution. Wie wichtig Kita-Plätze sind und was es bedeutet, dass in Ludwigshafen rund 2500 Kinder ärztlich nicht versorgt sind, darüber hat sie mit Eva Briechle gesprochen. Lesen Sie hier das Interview.

Verschwundene Pflegekraft: Ermittlungen wegen Misshandlung einer Schutzbefohlenen

Den Fall einer ausländischen Betreuungskraft, die eine Pflegebedürftige im März mehrere Tage hilflos sich selbst überlassen haben soll, beurteilt die Staatsanwaltschaft mittlerweile anders als zu Beginn. Es wird nun wegen Misshandlung einer Schutzbefohlenen ermittelt. Hier geht’s zum Artikel.

Die Helden des FCK-Meisterteams von 1998 kehren heim

1998 wird der 1. FC Kaiserslautern sensationell als Aufsteiger deutscher Meister. Viele der damaligen Stars kommen am Samstag auf den Betzenberg. 25 Jahre nach dem Triumph werden die Helden in den Ehrenstatus erhoben. Hier geht’s zum Artikel.

Wieder Letzter: Versteht Deutschland den ESC einfach nicht?

Wie lief der Eurovision Song Contest? Für Deutschland erneut mies. Wer hat triumphiert, worüber wurde bei der weltgrößten TV-Musikshow gelacht, geweint, getwittert? Hier geht’s zum Artikel.

Was Kurt Freund von Fasswein und alkoholfreiem Wein auf dem Wurstmarkt hält

Knapp 25 Jahre war Kurt Freund Wurstmarktwinzermeister, ehe er das Amt 2017 an Helmut Darting abgab. In dieser Zeit änderte sich vieles auf dem größten Weinfest der Welt. Im Gespräch mit Alexander Sperk erklärt Freund, wie er zur Debatte um mehr Fasswein auf dem Fest steht und was er von alkoholfreiem Wein auf dem Wurstmarkt hält. Lesen Sie hier das Interview.

Nach Rechnungshof-Schelte: Niedermeier bittet um Entschuldigung

Der Stadtbürgermeister äußert sich erstmals öffentlich zur Schelte aus dem Rechnungshof und zu den Vorgängen rund um die Kündigung einer Kita-Leitung. Und er zieht eine persönliche Konsequenz aus der Kritik. Hier geht’s zum Artikel.