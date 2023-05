Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1998 wird der 1. FC Kaiserslautern sensationell als Aufsteiger deutscher Meister. Viele der damaligen Stars kommen am Samstag auf den Betzenberg. 25 Jahre nach dem Triumph werden die Helden in den Ehrenstatus erhoben.

Die Jubelszenen von 1998 waren in den vergangenen Tagen präsenter denn je. Ganz verschwunden waren sie ohnehin nie. Am 2. Mai 1998 wird der FCK zum vierten Mal in seiner Geschichte deutscher Fußballmeister.