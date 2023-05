Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Knapp 25 Jahre war Kurt Freund Wurstmarktwinzermeister, ehe er das Amt 2017 an Helmut Darting abgab. In dieser Zeit änderte sich vieles auf dem größten Weinfest der Welt. Im Gespräch mit Alexander Sperk erklärt Freund, wie er zur Debatte um mehr Fasswein auf dem Fest steht und was er von alkoholfreiem Wein auf dem Wurstmarkt hält.

Herr Freund, nur der Festwein für den Wurstmarkt darf aus Fässern kommen, doch auch der Ausschank dieses Weins aus Flaschen ist seit Ihrer Zeit als Wurstmarktwinzermeister zulässig. Das war früher anders. Verfolgen Sie die aktuelle Debatte darüber, ob es nicht sinnvoll wäre, diese Regelung zu lockern?

Ja,