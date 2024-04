Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Theater, Theater ist Leben und Traum, Anfang und Ende zugleich“, lautet eine Strophe in Katja Ebsteins bekanntem Lied über die Faszination der Bühne. Klar, dass dieser Song jetzt auch in „Zugabe!“ erklingt, einer Revue, die die Neustadter Schauspielerin Leni Bohrmann gemeinsam mit dem Pianisten Frank Schäffer und der Regisseurin Hedda Brockmeyer ins Werk gesetzt hat. Sie nennt es ihr „bislang ambitioniertes Theaterprojekt“. Vielleicht ist es auch ihr berührendstes

„Zugabe!“ ist eine Hommage an die Welt des Theaters, in die Leni Bohrmann viel Herzblut gesteckt hat und bei dem sie aus dem reichen Fundus an Erfahrungen und Eindrücken